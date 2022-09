Nächster Tumor-Schock bei Hertha! Jean-Paul Boetius hat Hodentumor - Operation nötig

Last Minute! Diese Volley-Abnahme schockt Hertha

Bei Neuzugang Jean-Paul Boetius wurde bei einer urologischen Untersuchung ein Hodentumor diagnostiziert. Dieser muss operativ entfernt werden. Das teilte der Klub am Donnerstagmittag mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 28-Jährige falle auf unbestimmte Zeit aus. Die Operation soll am Freitag stattfinden. „So bitter diese Nachricht im ersten Moment auch ist, wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass Jean-Paul wieder gesund wird und schnellstmöglich in unseren Kreis zurückkehrt“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic.

Boetius ereilt ähnliches Schicksal wie Richter

Boetius war erst zu Saisonbeginn in die Hauptstadt gewechselt, nachdem sein Vertrag beim FSV Mainz 05 ausgelaufen war. Der Niederländer stand in allen sechs Bundesliga-Spielen für die Berliner auf dem Feld.

Sein ehemaliger Verein und viele weitere, darunter Union und Borussia Dortmund, sendeten Boetius in den Sozialen Netzwerken Genesungswünsche. Hertha-Präsident Kay Bernstein schrieb bei Twitter: „Wenn das Gehirn nicht glauben will, was die Ohren hören. Familie ist immer bei Dir! Positiv denken, das Beste hoffen, kämpfen und schnell gesund werden!“