"Er wird unglaublich sein": England-Star schwärmt von Bellingham

Rice schwärmt von Bellingham

Aufgrund ihres jungen Alters könnten die beiden noch lange die Achse in der Zentrale der Three Lions bilden und die nächste Ära mitbestimmen. Die nötige Qualität bringen die Youngster auf jeden Fall mit. Auch der Profi aus den Reihen von West Ham United begrüßt ein solches Szenario.

Rice weiter: „Wenn man so einen Spieler hat, muss man ihm den Luxus gönnen, am Ball zu sein und sich auszuleben. Er ist erst 19 Jahre alt - wenn er 22, 23 Jahre alt ist, wird er unglaublich sein.

England gegen Deutschland unter Druck

Letztmals stand das Duo zum Auftakt der Nations League gemeinsam in der Startelf. Damals setze es eine bittere 0:1-Niederlage gegen Ungarn. Der Leipziger Dominik Szoboszlai erzielte das goldene Tor per Elfmeter und leitete damit die Sieglos-Serie Englands ein. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Nach vier Spieltagen steht der Vize-Europameister noch ohne eigenen Erfolg am Tabellenende der Gruppe C. Lediglich zwei Punkte aus vier Partien stehen zu Buche. Zuletzt wurde die Nationalelf sogar zu Hause mit 0:4 von Ungarn gedemütigt. In den kommenden Begegnungen muss nun zwingend gepunktet werden, um den Abstieg in Liga B zu verhindern.