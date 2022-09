Transfer-Saga um Barca-Star: De Jong packt aus

Im vergangenen Sommer verging kaum ein Tag, an dem Frenkie de Jong nicht mit einem Weggang vom FC Barcelona in Verbindung gebracht worden ist. Dabei wollte der Niederländer die Katalanen nie verlassen.

Aufgrund der finanziell angespannten Situation versuchte die Blaugrana aber mit allen Mitteln, de Jong im Sommer zu verkaufen, um Geld in die klammen Kassen zu bekommen.

Barca-Star: „Ich kann nicht zu viele Details verraten“

Im Rahmen einer Pressekonferenz der niederländischen Nationalmannschaft sagte de Jong nun: „Interesse von Chelsea und ManUnited? Ich habe bereits im Mai entschieden, dass ich in Barcelona bleiben möchte. Diese Entscheidung habe ich auch im Sommer nicht geändert und bin immer ruhig geblieben. Ich kann nicht zu viele Details verraten.“

„Der Verein hat seine eigenen Ideen und ich habe meine eigene Idee, manchmal kollidiert das miteinander. Aber am Ende des Tages ist alles gut gelaufen“, erklärte der 25-Jährige weiter.

In Katalonien ist de Jong noch im Besitz eines bis 2026 laufenden Arbeitsvertrags und stand bisher in vier von acht Pflichtspielen in der Startelf - und erzielte ein Tor.