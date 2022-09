Der $10 Mio. Champion: „Hab noch nichts gekauft!“

In der Nacht nach dem Sieg wurde Jørstad in einer Bally Suite einquartiert. Nach zwei Monaten ohne einen Tropfen Alkohol feierte er mit ein paar Freunden und „sind dabei ziemlich übers Ziel hinaus geschossen.“ Zwei Stunde Schlaf, am nächsten Tag drei Stunden Schlaf, „weil wir weiter gefeiert haben.“

Gegönnt hat er sich seitdem noch nichts. „Absolut nichts, ich habe auch nichts auf meiner Liste. Ich ziehe es vor, so wenig materielle Dinge wie möglich zu besitzen. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Ich habe alles was ich brauche.“

„Viele Leute fragen mich: ‚Nimmst du dir nicht einfach mal eine Auszeit? Ausruhen, an den Strand gehen, nach Hawaii fahren, einen Monat lang chillen?‘ Ich sage dann: ‚Nein. Wir haben jetzt eine Menge Schwung, wir müssen die Welle reiten und das Eisen schmieden, solange es heiß ist.‘ Ich bin jetzt relevant. Die Leute wollen jetzt meine Aufmerksamkeit und so weiter. In 12 Monaten oder was auch immer, nicht mehr so sehr. Ich denke also, dass es eine gute Gelegenheit ist, wirklich hart zu arbeiten und zu versuchen, eine große persönliche Marke im Poker aufzubauen und auch dazu beizutragen, dass Poker weiter wächst.“