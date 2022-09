FC Bayern: "Ribéry lag uns weinend in den Armen" - Fan-Sprecher erklärt Kurven-Besuch von Mané

Sadio Mané stand bereits nach seinem Debüt mit den Fans am Zaun. Fan-Sprecher Alexander Salzweger verrät nun, wie es dazu kam, spricht über den emotionalsten Zaun-Besuch eines Spielers, die nüchterne Rückkehr von Robert Lewandowski, sowie über Stehplätze und Pyro-Legalisierung.

Sadio Mané war in München seit Tag eins Fan-Liebling. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wie es dazu kam, dass er bereits nach seinem Bundesliga-Debüt gegen Eintracht Frankfurt mit den Bayern-Fans in der Kurve feierte, verriet nun Alexander Salzweger, Sprecher von Bayerns Fan-Vereinigung „Club Nr. 12″.

„ Wir finden es natürlich sympathisch, dass er einen engen Kontakt zu uns Fans sucht“, erklärte Salzweger weiter, forderte den Stürmer neben einer Fortführung der Fannähe aber auch zu einer Leistungssteigerung auf: „Das darf er gerne so weiterführen, aber bitte auch ein bisschen öfter das Tor treffen.“

Bayern-Fans haben keine emotionale Bindung zu Lewandowski

Als speziellster Zaun-Besuch eines Spielers ist ihm aber ein anderer Moment in Erinnerung geblieben. „Am emotionalsten war es beim Abschied von Franck Ribéry. Er ist den Fans weinend in den Armen gelegen“, erinnerte sich Salzweger.

Weniger emotional war die Rückkehr von Robert Lewandowski, der vergangene Woche mit dem FC Barcelona in der Champions League in München gastierte. Hinsichtlich der Wiederkehr des Polen gab Salzweger an, keine Vorkehrungen bezüglich eines besonderen Empfangs getroffen zu haben.