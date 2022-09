Formel 1: AlphaTauri vergibt Cockpit für 2023 an Yuki Tsunoda

Entscheidung in der Formel 1! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

AlphaTauri hat Yuki Tsunoda als Fahrer für die kommende Saison bekanntgegeben. Der Rennstall hat in den sozialen Netzwerken verkündet, dass der Japaner 2023 im Cockpit sitzen wird.

„Die Pace, die er zuletzt gezeigt hat, ist klarer Beweis einer steilen Lernkurve, was zeigt, dass er einen Platz in der Formel 1 verdient hat. In den verbleibenden sechs Rennen 2022 erwarte ich noch einige starke Ergebnisse von ihm“, formulierte Teamchef Franz Tost.