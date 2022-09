Anzeige

Sensations-Debüt bei AEW Dynamite Grand Slam! WWE-Rivale zieht Topstar an Land Sensations-Debüt bei WWE-Rivale AEW

Saraya, die frühere Paige, überraschte bei AEW Dynamite: Grand Slam Britt Baker und Kolleginnen © AEW

Martin Hoffmann

WWE-Rivale AEW zieht den bislang größten weiblichen Star an Land: Saraya, die frühere Paige, feiert bei Dynamite: Grand Slam in New York eine umjubelte Premiere.

Beim größten TV-Event des Jahres hat WWE-Rivale AEW seinen größten Personal-Coup seit langem präsentiert - und sich mit dem bislang namhaftesten weiblichen Star verstärkt.

Bei Grand Slam, einer Spezialausgabe der Show Dynamite im mit über 12.000 Fans besetzten Arthur Ashe Stadium in New York, feierte Saraya, die frühere Paige, ihr Überraschungs-Debüt.

Anzeige

Im Windschatten der Ankunft des jüngsten Damenchampions der WWE-Geschichte gab es außerdem drei teils überraschende Titelwechsel: Im Hauptkampf der Show krönte sich Jon Moxley gegen Bryan Danielson zum neuen World Champion - und löste damit CM Punk ab, dem der Titel wegen einer Verletzung und wegen des realen Eklats beim Pay Per View All Out aberkannt wurde. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Die bizarre Selbstdemontage des CM Punk: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

Noch mehr Aufmerksamkeit als diese Weichenstellung zog allerdings die Aufmerksamkeit von Saraya auf sich - deren Karriere wegen einer schweren Verletzung eigentlich seit Anfang 2018 früh beendet schien.

Saraya - ehemals Paige - versetzt AEW-Fans in Ekstase

Saraya - berühmt auch durch die von Dwayne „The Rock“ Johnson produzierte Verfilmung ihrer bewegten Lebensgeschichte (“Fighting with my Family“, mit Florence Pugh in der Hauptrolle) und unfreiwillig bekannter geworden durch einen Sextape-Hack - erschien nach dem vorletzten Match des Abends auf der Bildfläche.

Toni Storm hatte zuvor ihren Interims-Damentitel gegen Britt Baker, Serena Deeb und Athena (ehemals: Ember Moon bei WWE) verteidigt und war danach Opfer einer Attacke von Baker und deren Verbündeter Jamie Hayter geworden.

Im Anschluss ertönte eine bislang unbekannte Musik - und die Fans brachen in Jubelstürme aus, als sich zeigte, dass Saraya dahintersteckte. Die 30-Jährige ging zum Ring, aus dem sich Baker dann überrascht zurückzog, auch die anderen künftigen Rivalinnen gaben sich schockiert, um den Moment zu unterstreichen.

Ligaboss Tony Khan machte dann via Twitter Sarayas Verpflichtung offiziell.

Anzeige

WWE ließ Vertrag auslaufen

Paige stand bis zum 7. Juli unter WWE-Vertrag, ehe der Marktführer den Kontrakt auslaufen ließ. Eigentlich hatte sie ihre aktive Karriere Anfang 2018 nach einer schweren Rückenverletzung beendet, sie bekam keine medizinische Freigabe mehr für WWE.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Schon bei ihrem WWE-Aus hatte Saraya allerdings verkündet, dass sie ein Ring-Comeback plant - es wäre auch nicht das erste Comeback nach einem scheinbar unumkehrbaren Wrestling-Bann: Paiges neue AEW-Kollegen Bryan Danielson (Daniel Bryan) und Christian Cage - die ihre Rückkehr jeweils auch noch bei WWE gestartet hatten - sowie Edge sind die prominentesten Beispiele.

Anzeige

Sollte Saraya wirklich fit sein und wie erhofft einschlagen, wäre sie ein großer Gewinn für AEW, wo die Damendivision bislang als Sorgenkind gilt: Abgesehen von der erfolgreich zum populären Phänomen aufgebauten Britt Baker mangelt es an Starpower - was sich auch in immer wieder sinkenden Quoten bei den Frauensegmenten widerspiegelt.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Auch Chris Jericho und The Acclaimed gewinnen Titel

Den ersten und überraschendesten Titelwechsel des Abends gab es gleich zu Beginn, als Legende Chris Jericho den Schweizer Claudio Castagnoli (früher Cesaro) als World Champion der AEW-Schwesterliga ROH entthronte - nicht ganz sauber allerdings: Jericho brachte kurz vor dem Finish einen unbemerkten Tritt unter die Gürtellinie an. Das Finish spielt hinein in die Dynamik zwischen Jericho und Zögling Daniel Garcia, der zuletzt immer wieder mehr sportliche Fairness von Jericho verlangt hatte.

Angedeutet hatte sich derweil schon die Krönung neuer Champions im Tag-Team-Bereich: Das zuletzt sehr erfolgreich durchgestartete Duo The Acclaimed (Anthony Bowens und der für seine frechen Raps bekannte Max Caster) besiegten in ihrem Heimatstaat New York Swerve in our Glory (Keith Lee und Swerve Strickland) und sicherte sich damit ihr erstes Titelgold bei AEW.

Zum Abschluss der Show sicherte sich Moxley (früher: Dean Ambrose) gegen Danielson den World Title und ist damit der erste dreimalige Champion der Liga-Geschichte. „Mox“ würgte Danielson - wie Castagnoli Partner im „Blackpool Combat Club“ - am Ende eines 20-minütigen, heiß umkämpften Fights in Old-School-Manier mit einem Sleeperhold bewusstlos. Moxley sich anbahnende Fehde gegen den frisch zurückgekehrten Jungstar MJF - während des Kampfes immer wieder eingeblendet - dürfte die tragende Säule des für AEW wegen des auslaufenden Fernsehvertrags wegweisenden TV-Herbsts werden.

Anzeige

Die Ergebnisse von AEW Dynamite: Grand Slam 2022

ROH World Title Match: Chris Jericho besiegt Claudio Castagnoli (c) - TITELWECHSEL!

AEW World Tag Team Title Match: The Acclaimed besiegen Swerve in our Glory (c) - TITELWECHSEL!

AEW All-Atlantic Title Match: Pac (c) besiegt Orange Cassidy

AEW Women‘s Interim Title Match: Toni Storm (c) besiegt Athena, Britt Baker, Serena Deeb