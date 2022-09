FC Bayern: "Sie hatten ja genug Torchancen" - Ralf Rangnick spricht über Krise von Julian Nagelsmann

Nianzou-Prophezeiung: So sehr täuschte sich Rangnick

Nun hat sich Ralf Rangnick zur Krise des Bayern-Trainers geäußert. Er glaubt, dass der 35-Jährige in München den Turnaround schafft. „Er hat ja letztes Jahr und zu Beginn der Saison schon bewiesen, dass er die Mannschaft nicht nur führen, sondern mit ihr auch begeisternden Fußball spielen lassen kann", sagte Rangnick der Bild .

Nagelsmann muss „Spieler emotional an Bord halten“

In Leipzig habe es nie schwierige Situationen mit Nagelsmann gegeben. „Aber Julian ist ja schon jemand, der sehr akribisch arbeitet, beim Matchplan sehr auf Details achtet. Das wird er jetzt noch mehr machen“, betonte Rangnick.

Es sei eine ganz neue Situation für den Bayern-Trainer, in München habe er eine ganz andere Dichte an Topstars, es sei mehr Beziehungsarbeit nötig. „Du musst als Trainer versuchen, zu jedem Spieler eine persönliche Bindung aufzubauen und die Spieler emotional an Bord zu halten", erklärte Rangnick, der seit rund dreieinhalb Monaten ÖFB-Coach ist.