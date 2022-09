Klubboss Ronaldo feiert Cruzeiros Erstliga-Rückkehr

Tränen gegen Deutschland! Was macht eigentlich David Luiz?

Die brasilianische Fußball-Ikone Ronaldo feiert in seinem neuen Unterfangen als Klubboss schon den zweiten Aufstieg in den letzten drei Monaten. Diesmal brachte er Cruzeiro EC zurück ins brasilianische Oberhaus.

Knapp vier Monate nach dem Aufstieg mit Real Valladolid in Spanien brachte der dreimalige Weltfußballer auch Cruzeiro EC aus Belo Horizonte nach drei Jahren Zweitklassigkeit zurück ins brasilianische Oberhaus. Und bekam so am Donnerstag das erhoffte Geschenk zum 46. Geburtstag.