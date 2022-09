Baumgart: Nations League "schadet den Spielern"

Er habe „noch nicht ein Spiel gesehen“ von der Nationenliga, ergänzte Baumgart: „Mich interessiert das nicht. Ich schaue mir an, wie meine Jungs gespielt haben, aber ich setze mich nicht vor den Fernseher.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League) .

„Verwässerung“ im Europapokal

Heute wirst du in deiner Champions-League-Gruppe Dritter und gehst in die Europa League, und wer da Dritter wird, der geht in die Conference League.