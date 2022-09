„Flüchtlingsathleten“: Radsport-Weltverband UCI folgt IOC

Der Radsport-Weltverband UCI fördert die Teilnahme von geflüchteten Sportlerinnen und Sportlern an den eigenen Wettbewerben.

Der Radsport-Weltverband UCI fördert die Teilnahme von geflüchteten Sportlerinnen und Sportlern an den eigenen Wettbewerben. Wie der Verband im Rahmen der Straßenrad-WM im australischen Wollongong bekannt gab, hat die UCI den Status des „Flüchtlingsathleten“ geschaffen. Damit können Radprofis in Zukunft bei Wettkämpfen an den Start gehen, ohne ihrem Heimatverband angegliedert zu sein.