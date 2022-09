Florian Kohfeldt winkt Champions-League-Duell mit BVB - neuer Job für Ex-Werder-Coach?

Florian Kohfeldt soll bei einem Champions-League-Klub auf der Kandidatenliste stehen. Der Ex-Werder-Coach könnte in der Königsklasse dann auf den BVB treffen.

Trifft Florian Kohfeldt als Trainer bald auf Borussia Dortmund in der Champions League?

Was sich erst einmal seltsam anhört, könnte bald wahr werden, denn der FC Kopenhagen befindet sich nach der Entlassung von Jess Thorup auf Trainer-Suche.

Kopenhagen empfängt BVB Anfang November

Bei Kopenhagen, was den BVB im Parken-Stadion am 2. November empfängt, würde einiges an Arbeit auf den Wolfsburg- und Werder-Coach warten.