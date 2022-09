Nations League: Ukraine verliert nach Pleite in Schottland Tabellenführung

Die Elf von Trainer Alexander Petrakow verlor am vierten Spieltag der Liga B nach einer enttäuschenden Leistung verdient mit 0:3 (0:0) in Glasgow gegen Schottland. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Damit zog Schottland in der Gruppe 1 mit jetzt neun Punkten an der Ukraine (7) vorbei und übernahm die Tabellenführung.

Am Sonntag tritt die Ukraine in Armenien an, Schottland empfängt Irland. Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es am Dienstag in Krakau/Polen zum erneuten Duell. Nur der Gruppensieger steigt auf. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)