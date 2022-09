YouTube-Star ‚Eligella‘ traut Hertha-Neuzugang Nader El-Jindaoui die Bundesliga zu

In dem Gespräch über seinen Werdegang fällt auch ein Name, der vielen Social-Media-Nutzern ein Begriff sein dürfte - Nader El-Jindaoui.

Hertha-Influencer “eine zehn von zehn“

„Marketingtechnisch ist die Verpflichtung eine zehn von zehn - sportlich aber auch sehr gut. Er ist besser als viele in der ersten Mannschaft und das weiß ich aus engeren Quellen. Ich kenne ganz viele Hertha-Profis und ich weiß, was da geredet wird. Er kann da fußballerisch locker mithalten,“ so Elias Nerlich im Interview mit SPORT1.