Bayern-Trainer Nagelsmann erhält Ratschlag von Babbel: „Dann bekommst du ein Problem"

Die Vereinsbosse geben dem Coach Rückendeckung - was Markus Babbel begrüßt.

„Die Trainerposition ist die wichtigste Position in einem Verein“, sagte der frühere FCB-Profi im Interview mit Sky. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Dem Trainer muss man bis zum Schluss den maximalen Support geben. Das tun die Verantwortlichen aktuell. Hasan Salihamidzic (Sportvorstand, Anm. d. Red.) hat einen tollen Kader zusammengestellt“, fügte Babbel an.

Babbel: „Du musst die PS auch auf die Straße bekommen“

Gleichwohl: Nagelsmann nimmt der Europameister von 1996 trotzdem in die Pflicht. Der 35-Jährige müsse nun „die PS auch auf die Straße bekommen“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Babbel gab dem Trainer sogar einen Ratschlag an die Hand: „Vor allen Dingen musst du jetzt aber auch mal Tacheles reden. Gewissen Spielern muss gesagt werden, dass sie auf dem Platz das machen sollen, was der Trainer fordert. Ansonsten spielst du nicht mehr. Eine Mannschaft achtet darauf.“

Babbel skizzierte dabei einen sonst möglichen Autoritätsverlust: „Wenn sich Spieler etwas rausnehmen dürfen, was andere nicht dürfen, dann bekommst du früher oder später in der Kabine ein Problem. Das muss Nagelsmann in den Griff bekommen.“