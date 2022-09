Tennis: Otte nach Davis-Cup-Pleiten auch in Metz früh raus

Der Kölner unterlag am Mittwoch in der ersten Runde des ATP-Turniers in Metz dem Franzosen Gregoire Barrere bei dessen Heimspiel mit 6:7 (3:7), 5:7. (Kalender der ATP-Saison 2022)

Der 29-Jährige, als einziger Deutscher in Frankreich am Start, hatte am vergangenen Wochenende bei der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg seine drei Einzelspiele allesamt verloren.