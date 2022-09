Biathlon: Karolin Horchler überrascht mit Berufswahl Hebamme nach Rücktritt

Im Biathlon feiert Karolin Horchler mit Staffel-Silber bei der Weltmeisterschaft 2020 in Antholz ihren größten Erfolg. Nach ihrem Rücktritt zieht es die 33-Jährige nun in eine ganz andere Sparte.

Nach dem Rücktritt vom Biathlon und dem Ausscheiden aus der Bundeswehr hat Karolin Horchler ein neues Ziel: Die 33-Jährige will Hebamme werden. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Wie die Hessin auf ihren Social-Media-Kanälen verkündete, ist sie nun Studentin der Hebammenwissenschaft an der Hochschule Furtwangen. Dazu postete sie ein Bild vor dem Eingang zur Fakultät für Gesundheit, Sicherheit und Gesellschaft.

Für diesen neuen Lebensabschnitt beendete die Vize-Weltmeisterin von 2020 in der Staffel auch ihre Karriere in der Bundeswehr. „Danke für die langjährige Unterstützung als Biathletin“, verabschiedete sie sich von ihrem ehemaligen Arbeitgeber und zeigte ein Bild ihrer Urkunde, mit der sie als Hauptfeldwebel aus der Bundewehr entlassen wurde.

Horchler feierte zum Saisonauftakt 2014/15 in Östersund ihr Weltcup-Debüt. Dieses hatte sie sich durch starke Ergebnisse im IBU-Cup verdient, wo sie 2017/18 auch den Gesamtsieg feiern konnte.

Verletzungssorgen verhindern ein erfolgreiches Comeback

Ihr größter sportliche Erfolg war die Silbermedaille in der Staffel bei der Weltmeisterschaft 2020 in Antholz. Zu diesem Zeitpunkt war sie festes Mitglied der deutschen Weltcup-Mannschaft. Nach dieser Saison ließ sie sich am Schienbein operieren, um im folgenden Weltcup gestärkt zurückzukommen.