La Liga: Das steckt hinter Barcas Milliarden-Ausstiegsklauseln

Die Milliarden-Ausstiegsklauseln bei FC Barcelona sind keine Seltenheit mehr. Aber was steckt hinter dem Vorgehen des Klubs mit der sogenannten „Milliarden-Rüstung“?

Sieben Barca-Spieler besitzen „Milliarden-Rüstung“

Zusammengesetzt aus in La Masia entwickelten Eigengewächsen und vom Transfermarkt erworbenen Stars sollen Stand jetzt mindestens diese sieben im nächsten Jahrzehnt das Grundgerüst des wieder erstarkten Barcelonas bilden.

Neymar-Drama soll sich nicht wiederholen

Die naheliegendste Lösung, auf Ausstiegsklauseln zu verzichten, ist laut La-Liga-Regularien verboten, da in Spanien ein entsprechendes Vertragsdetail arbeitsrechtlich verpflichtend ist. So schrieben die Verantwortlichen einfach die Milliarden-Klauseln in die Verträge der Spieler und wählten dabei extrem hohe Zahlen, um den Fehler von Oktober 2016 nicht zu wiederholen.