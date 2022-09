FC Bayern: Noussair Mazraoui bei Länderspielreise mit Marokko am Knöchel verletzt

Nagelsmann gibt Einsatzgarantie: "Kann zeigen, was in ihm steckt!"

Es trifft den FC Bayern personell erneut: Nun hat sich Noussair Mazraoui während seiner Länderspielreise mit Marokko am Knöchel verletzt.

Das gab der Verband der Nordafrikaner am Mittwoch bekannt, ohne dabei jedoch eine konkrete Diagnose zu stellen.

Mazraoui soll den Angaben zufolge allerdings nur vier, fünf Tage pausieren, fehlt demnach am Freitag im Testspiel gegen Chile.

FC Bayern: Mazraoui verletzt sich bei Marokko-Reise

Den Bayern dürfte der Abwehrspieler nach jetzigem Stand in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen, wenn es dann zunächst in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen und anschließend in der Champions League bei Viktoria Pilsen zur Sache geht.