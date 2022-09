Einst Flop, heute Zugpferd: Eintracht-Juwel Jesper Lindström glänzt weiter - und weckt Begehrlichkeiten

Wenn Trainer Oliver Glasner über Jesper Lindström spricht, dann erinnert er immer an die Anfänge des Dänen: „Er hat sich vom Flop zum Rookie des Jahres entwickelt. Das sagt alles aus.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Tatsächlich zählt der 22-Jährige zu den Zugpferden im Angriff der Hessen. Die anfänglichen Zweifel an seiner körperlichen Konstitution wischte er mit seinen Qualitäten weg. Enormes Tempo, ein starker erster Ballkontakt, Bissigkeit und ein guter Blick für freie Räume.

Götze und Kolo Muani schaffen Räume für Lindström

Lindström gelang dadurch Historisches! Er erzielte in Marseille den ersten Champions-League-Treffer der langen Frankfurter Vereinsgeschichte. ( Bericht: So schlimm war die Marseille-Hölle )

Der Rookie der Vorsaison geht also weiter steil! Nach jeweils einem Tor in DFB-Pokal und Bundesliga folgte auch das Debüt in der Königsklasse.