NFL: "Lächerlich" - Tom Brady pestet wegen Evans-Sperre gegen die NFL

In Woche zwei kam es zu Beginn des vierten Viertels beim Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen Tom Brady und Saints-Cornerback Marshon Lattimore.

Brady wettert gegen NFL

Die Strafe sorgt für Unverständnis beim Star-Quarterback, der sich nun selbst in seinem wöchentlich „Let‘s Go“-Podcast zu Wort gemeldet hat und die NFL dabei scharf kritisiert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

„Ich liebe Mike und die Tatsache, dass er raus aufs Feld kommt, um mich zu verteidigen, bedeutet mir alles. Am Ende sind Emotionen Teil des Sports und manchmal kochen sie über, so wie das am Sonntag der Fall war“, beurteilt Brady die strittige Situation beim wichtigen 20:10-Erfolg gegen die Saints.