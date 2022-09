WM: Hofmann sieht sechs bis acht Titel-Anwärter

Jonas Hofmann erwartet in Katar eine WM der Hochspannung mit vielen Titel-Anwärtern.

Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach erwartet in Katar eine WM der Hochspannung, bei der sich einige Teams berechtigte Chancen auf den Titelgewinn machen dürfen.

„Es gibt sechs, sieben, vielleicht sogar acht Nationen, die sich Hoffnungen machen. Es spielen so viele Mannschaften damit, den Titel zu holen“, sagte der Profi am Mittwoch in Frankfurt/Main. „Ich habe schon gehört: Wenn man die WM zehnmal spielen würde, hätte man sechs oder sieben verschiedene Weltmeister.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)