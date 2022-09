In Wien: Rückkehr von WM-Gastgeber Katar ins Rampenlicht

Katar testet am Freitag in Wien gegen Kanada © FIRO/FIRO/SID/firo Sportphoto/Mexsport

Nach mehr als drei Monaten völliger Abschottung wird die katarische Nationalmannschaft wieder zu einem Testspiel vor Publikum antreten. 58 Tage vor seinem Eröffnungsspiel bei der WM-Endrunden im eigenen Land tritt das Team des spanischen Trainers Felix Sanchez am Freitag in Wien gegen WM-Teilnehmer Kanada wieder vor einem größeren Publikum auf.

Als vorläufig letzter offizieller Test der WM-Gastgeber vor ihrem ersten WM-Gruppenspiel am 20. November in Doha gegen Ecuador ist am Dienstag (27. September) - ebenfalls in Österreichs Hauptstadt - ein Duell mit Chile angesetzt.