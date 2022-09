Nationalmannschaft: Corona-Schock! Neuer und Goretzka vor Nations League positiv

Beide Bayern-Profis sind symptomfrei und reisen noch heute ab. Sie werden sich zu Hause in fünftätige Quarantäne begeben. Auch der FC Bayern bestätigte die Krankheitsfälle.

Anreisevoraussetzung für die gesamte Mannschaft und das Team hinter dem Team war ein negativer Antigen-Schnelltest. In den kommenden Tagen werden die Kontaktpersonen der beiden Spieler täglich getestet.

Die Elf von Hansi Flick trifft in ihrem vorletzten Spiel vor der im November startenden WM am Freitag in Leipzig auf Ungarn (Nations League: Deutschland - Ungarn, Freitag 20.45 Uhr im LIVETICKER)