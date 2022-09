Klimaerwärmung: Segel-Star Herrmann hat „eine Menge“ Sorgen

Herrmann, der durch seinen fünften Platz bei der Vendee Globe zu Deutschlands bekanntesten Segler aufstieg, macht zurzeit mit seiner neuen Rennyacht "Malizia - Seaexplorer" in seiner Heimatstadt Hamburg Station. Dort stellte der 41 Jahre alte Skipper am Mittwoch sein neues Buch "My Ocean Challenge - Kurs auf Klimaschutz" vor, das er zusammen mit seiner Frau Birte Lorenzen-Herrmann geschrieben hat.

Mit seiner neuen Yacht hat Herrmann große Ziele. Zunächst steht in der kommenden Woche ein 48-Stunden-Rennen in Lorient in der Bretagne auf dem Programm. Dann geht es bei der Regatta Route du Rhum im November über den Atlantik, bevor beim Ocean Race 2023 ab Januar der erste Härtetest ansteht. Fernziel ist die nächste Weltumseglung bei der Vendee Globe 2024/25. "Wir wollen so gut segeln wie es geht, und die Konkurrenz hinter uns lassen. Das ist das ultimative Ziel, für das wir jeden Tag arbeiten", sagte Herrmann.