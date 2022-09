Rüdiger: Tuchels Entlassung "ein trauriger Tag"

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid hat das Aus seines ehemaligen Teammanagers Thomas Tuchel beim FC Chelsea schwer getroffen. "Der Tag seiner Entlassung war ein trauriger für mich", sagte der Innenverteidiger im Sport1-Interview: "Ich habe danach mit ihm geschrieben und mich bei ihm noch mal für alles bedankt. Er war für alle da, nicht nur für mich."

Nach einem leicht holprigen Premier-League-Saisonstart und dem peinlichen 0:1 bei Dinamo Zagreb zum Auftakt der Champions League war Tuchels Amtszeit in London am 7. September beendet. "Erst hat man ihn neue Spieler holen lassen, um ihn dann nach ein paar Partien zu entlassen. Das hat mich in der Schnelligkeit dann doch überrascht", sagte Rüdiger (29).