Handball-Zoff: Fuhr nach BVB-Aus auch beim DHB raus

Der 51-Jährige habe den Verband „aufgrund der aktuellen Diskussionen um seine Person“ darüber informiert, dass er für den Aufbau der neuen U19/20-Nationalmannschaft nicht zur Verfügung steht. Dies teilte der DHB am Mittwoch mit.

Nachfolge von Fuhr noch nicht bekannt

Die Nationalspielerinnen Mia Zschocke und Amelie Berger hatten bereits einige Tage vor der Freistellung Fuhrs ihre Kündigung beim BVB eingereicht. Die Vorgänge, so hieß es in der Vereinsmitteilung am Montag, würden "gegenwärtig gewissenhaft und gründlich" aufgearbeitet, dabei stehe der Verein "im Dialog mit der Anlaufstelle gegen Gewalt im Sport, die von mehreren Spielerinnen kontaktiert worden war".