Bundesliga: "Müssen Gegner früher killen" - Sabitzer zieht gemischtes Resümee

Marcel Sabitzer zieht ein gemischtes Fazit über die bisherige Saison. Während die Bayern in der Krise stecken, läuft es bei ihm persönlich hingegen deutlich besser.

So ist er nach einer enttäuschenden Debüt-Saison zwar endlich in München angekommen und erarbeitete sich eine deutlich verbesserte Rolle, jedoch befinden sich seine Bayern in einer Krise.