Fabio Cannavaro wird Trainer des Zweitligisten Benevento

Fabio Cannavaro startet einen neuen Anlauf in seiner Trainerkarriere. Zum ersten Mal überhaupt übernimmt er einen Verein in Europa.

In der ersten Saison soll Cannavaro eine halbe Million Euro kassieren, in der zweite wird sein Gehalt angeblich auf eine Million Euro steigen.

In der Serie B wird sich Cannavaro mit seinen ehemaligen Teamkollegen Filippo Inzaghi messen, der den Klub Reggina Calcio trainiert und sein Vorgänger bei Benevento war. Inzaghi hatte Benevento 2020 in die Serie A geführt, am Ende der Saison 2020/21 war der Klub jedoch wieder in die Serie B abgestiegen.