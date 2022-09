"Immer ein Bayer": Überraschender Thiago-Besuch in München

In der Länderspielpause machen auf Social Media Fotos von Ex-Bayern-Star Thiago in München die Runde.

Was hat es mit dem überraschenden Besuch des Mittelfeld-Lenkers des FC Liverpool in der bayerischen Hauptstadt auf sich? Der Spanier ging mit seiner Frau Julia und Freunden privat auf die Wiesn.

Während bei seinem Ex-Klub nach zuletzt vier sieglosen Spielen in der Bundesliga die Stimmung beim Oktoberfest-Besuch am Sonntag sowohl bei den Bayern-Spielern als auch Funktionären mehr als gedrückt war , strahlte Thiago vor der Bavaria neben seiner Ehefrau.

Auf Instagram schrieb der 31-Jährige, der nicht in Spaniens Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele steht, am Mittwochvormittag unter seinen Schnappschuss in Tracht: „Always a Bavarian (Einmal Bayer, immer Bayer) München, Oktoberfest“ und garnierte den Post mit einem Herz-Smiley.