Corona: DEG-Trainer Hansson fehlt beim Training

Die Düsseldorfer EG muss in der Vorbereitung auf das nächste Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Headcoach Roger Hansson auskommen.

Die Düsseldorfer EG muss in der Vorbereitung auf das nächste Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Headcoach Roger Hansson auskommen. Der Schwede hat sich nach Klubangaben am vergangenen Wochenende mit Corona infiziert.