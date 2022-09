Sportwetten: DFB-Team gegen Ungarn klarer Favorit

Wettanbieter sehen DFB-Team in der Favoritenrolle © FIRO/FIRO/SID

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat gute Chancen, die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe A3 zu übernehmen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat gute Chancen, die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe A3 zu übernehmen. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick ist am Freitag in Leipzig gegen Ungarn mit einer Siegquote bei bwin von 1,26 klarer Favorit. Ein Erfolg der Magyaren ist mit 11,00 notiert.