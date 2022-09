Straßenrad-WM: Deutsche Mixed-Staffel verpasst Medaille

Gold ging in 33:47 Minuten an die Schweiz. Das Podium komplettierten Italien (+0:03 Minuten) und Australien (+0:38). Zu Bronze fehlten dem deutschen Team (+0:46) acht Sekunden. Im Vorjahr hatte die deutsche Mannschaft den Titel gewonnen, die damaligen Leistungsträger Tony Martin und Lisa Brennauer sind inzwischen aber zurückgetreten. Aus dem Team der Vorjahressieger standen in Down Under nur Nikias Arndt und Mieke Kröger am Start.