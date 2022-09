Emir von Katar: WM-Fans "ohne Diskriminierung" willkommen

Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir von Katar, hat erneut beteuert, dass alle Anhänger während der Fußball-Weltmeisterschaft (20. November bis 18. Dezember) in seinem Land „ohne Diskriminierung“ willkommen seien.

Die katarische Bevölkerung werde „Fußballfans aus aller Welt mit offenen Armen empfangen“, sagte er am Dienstag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.