Bundesliga: Überraschungsmeister? Ballack lässt aufhorchen - Ex-DFB-Kapitän kann sich Union-Titel vorstellen

„Träumen ist erlaubt. Warum nicht?“, äußerte sich der ehemalige DFB-Kapitän in der Sport Bild , fügte aber an, dass es „grundsätzlich vermessen wäre, öffentlich von der Meisterschaft zu sprechen. Gerade bei so einem starken Gegner wie Bayern München, der die Bundesliga seit Jahren dominiert.“

Auch in England habe es einen ähnlichen Fall gegeben. „Oder es gibt das Beispiel Leicester, das 2016 völlig überraschend den Titel in der Premier League gewann. Man kann sich schon in einen Rausch spielen, der dich während der gesamten Saison trägt. Das war bei uns damals so, das war bei Leicester so“, erklärte Ballack.