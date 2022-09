Basketball :Griners Schicksal treibt US-Basketballerinnen vor WM um

Das Schicksal ihrer in Russland inhaftierten Teamkollegin Brittney Griner lastet vor der WM in Sydney schwer auf den Basketballerinnen der USA.

Das Schicksal ihrer in Russland inhaftierten Teamkollegin Brittney Griner lastet vor der WM in Sydney (22. September bis 1. Oktober) schwer auf den Basketballerinnen der USA.

Ihre Spielerinnen hätten mir Griner per E-Mail kommunizieren können und ihr "Botschaften der Zuneigung, Unterstützung und Stärke" geschickt. "Wir versuchen, für sie stark zu bleiben und tun, was wir können", sagte Reeve, die Griner als "sanfte Seele voller Liebe" beschrieb. Griner sei "ein so großer Teil unseres Lebens, es ist eine Herausforderung."

Trikotnummer von Griner nicht vergeben

Griners Trikot mit der Nummer 15 wird in Sydney von keiner US-Spielerin getragen. "Das ist der erste Weg, sie zu ehren und sie in unseren Gedanken zu behalten", sagte Reeve.

Brittney Griner (31) war in Russland wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Die zweimalige Olympiasiegerin und langjährige Spielerin von Phoenix Mercury in der WNBA war im Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, nachdem Sicherheitskräfte in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl gefunden hatten.