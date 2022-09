FC Bayern: Gravenberch unzufrieden mit Saisonstart - WM-Ticket in Gefahr

Ryan Gravenberch war einer der Gewinner der Vorbereitung - doch in den ersten Spielen blieb dem Neuzugang nur die Rolle des Statisten. Nun äußerte der Neuzugang seinen Unmut.

106 Minuten lang stand Ryan Gravenberch in der Bundesliga bislang auf dem Platz - nach mittlerweile sieben Spieltagen eine dürftige Bilanz .

Der Neuzugang des FC Bayern, der im Sommer aus Amsterdam an die Isar wechselte und einer der Gewinner der Vorbereitung war, ist mit seinem Start beim Rekordmeister entsprechend unzufrieden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zu schaffen macht Gravenberch vor allem die Tatsache, dass Bayern-Coach Julian Nagelsmann ihn in keinem einzigen Pflichtspiel in der Startelf einsetzte. Trotz seiner Rolle als Neuzugang habe er „auf mehr Minuten gehofft“ - dennoch müsse er jetzt „ruhig bleiben“.

Nagelsmann: „Er hat viel Konkurrenz“

„Er hat für seine Fähigkeiten, vielleicht einen Tick zu wenige Spiele gemacht, was auch an der Konkurrenz liegt“, sagte Nagelsmann. „Man braucht erstmal eine Grundstruktur, was wir mit Sabi (Sabitzer, d. Red.) und Josh (Kimmich, d. Red.) hatten. Jetzt ist Leon (Goretzka, d. Red.) zurück, der es sehr gut gemacht hat gegen Barca. Er hat viel Konkurrenz.“