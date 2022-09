WM 2022: Auftritt von Katars Botschafter beim DFB-Kongress lässt wenig Gutes erahnen - Gastbeitrag von Andreas Rettig

In allen WM-Jahren seit 1930 in Uruguay kannten wir im September des jeweiligen WM-Jahres den Fußball-Weltmeister. Dieses Jahr ist alles anders. Ob es besser wird, wissen wir Weihnachten.

Wäre man der Entscheidung der 22 FIFA-Herren (Frauen traute man so ein Votum noch nicht zu) gefolgt, hätten wir das in jeder Hinsicht unglaubliche Turnier mit Spielen bei Temperaturen von bis zu 50 Grad bereits hinter uns. Dies ist bei den meisten bereits in Vergessenheit geraten, zeigt aber die Verantwortungslosigkeit dieser Entscheidung und den mangelnden Respekt nicht nur gegenüber den Spielern, sondern allen Betroffenen, die sich in diesen „Saunen“ Gedanken um ihre Gesundheit hätten machen müssen. Bei diesen Temperaturen ist (Hochleistungs)-Sport nicht möglich. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)