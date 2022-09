SPORT1 Bundesliga Classics: Das weiteste Tor der Bundesliga

Wenn nach 100 Jahren Bundesliga die zehn kuriosesten Tore gezeigt werden, werden gewiss zwei dabei sein, die Ron-Robert Zieler kassiert hat. 2018 wird er Opfer des ersten Einwurf-Eigentors der Ligahistorie, damals steht er im Kasten des VfB Stuttgart und lässt den Ball unter seiner Sohle durchrutschen. Vier Jahre zuvor hat die Liga schon einmal über ihn gelacht, dabei kommt er gar nicht in die Nähe des Balles.

Man kann sogar guten Gewissens sagen dass nie ein Bundesligatorhüter bei einem Gegentreffer weiter von seinem angestammten Arbeitsplatz entfernt war als Zieler am 20. September 2014. Damals spielt der, wenn auch als Reservist, gerade frisch gekürte Weltmeister für Hannover 96, das bei Aufsteiger SC Paderborn antreten muss.

Das Spiel wird Folgen haben, eine ist heute noch sichtbar: Wer zum Paderborner Stadion geht, muss an der Moritz-Stoppelkamp-Allee vorbei. Die heißt so, weil der Mittelfeldspieler des SCP an jenem Tag aus 82,5 Metern ins Tor von Hannover 96 trifft. Von weiter hat noch keiner getroffen, Bundesligarekord! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)