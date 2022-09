Salzburgs Sportdirektor Freund sagt Chelsea ab

Christoph Freund erteilt dem englischen Topklub FC Chelsea eine Absage und bleibt Sportdirektor bei RB Salzburg. Dort sei er am besten aufgehoben.

Die Anfrage „eines derart großen Klubs“ habe ihn geehrt, wurde der 45-Jährige am Dienstag in einer RB-Mitteilung zitiert: „Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich beim FC Red Bull Salzburg am besten aufgehoben bin.“