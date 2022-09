Russland fliegt aus EM-Quali - Belarus dabei

Scharfe Flick-Kritik an Katar-WM

Russland wird als Folge des Ukraine-Krieges wie erwartet nicht an der Auslosung der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland teilnehmen. Belarus ist hingegen dabei.

Russland wird als Folge des Ukraine-Krieges wie erwartet nicht an der Auslosung der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland teilnehmen.

Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees im kroatischen Hvar. Nachbar Belarus wird bei der Gruppenauslosung am 9. Oktober in Frankfurt/Main dagegen dabei sein. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)