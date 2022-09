Fix! Formel 1 geht in ein Rekordjahr mit 24 Rennen - eine Strecke ist nicht mehr dabei

Die Formel 1 plant ein Rekordjahr. In der kommenden Saison soll es 24 Rennen geben. Eine bedeutende Strecke fällt aus dem Programm.

Sehr viel Amerika, sehr viel Naher Osten und dazu die Rückkehr von China: Wie SPORT1 bereits Anfang September berichtet hatte , bläht die Formel 1 ihren Kalender auch im Jahr 2023 weiter auf und peilt den nächsten Rekord an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

24 Rennen sollen in der kommenden Saison stattfinden. Am Dienstag verabschiedete der Motorsport-Weltrat des Weltverbandes FIA den offiziellen Plan. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Der bisherige Höchstwert aus diesem und dem vergangenen Jahr liegt bei 22 Grands Prix. Neu hinzu kommt das Stadtrennen in Las Vegas, das am 18. November als vorletztes Event steigen soll. Neben Miami (7. Mai) und Austin (22. Oktober) ist es bereits das dritte US-Rennen.

Der Große Preis von Katar (8. Oktober) kehrt zudem nach einjähriger Pause zurück. Mit dem Auftakt in Bahrain (5. März), dem zweiten Saisonrennen in Saudi-Arabien (19. März) und dem Finale in Abu Dhabi (26. November) steigen damit vier Rennen im arabischen Raum.