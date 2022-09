FC Bayern: Bleibt Alexander Nübel länger in Monaco? Leihgabe aktuell in Top-Form

Auf die jetzt folgende zweiwöchige Pause hätte er deshalb wohl am liebsten verzichtet. Dank seiner Paraden und großartiger Reflexe auf der Linie wandelte sich sein Image in Frankreich jüngst um 180 Grad. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Zur Erinnerung: In seiner ersten Spielzeit in der Ligue 1 hatten sich viele Beobachter und Experten noch lustig über manche Patzer des ehemaligen Schalkers gemacht.

Spätestens seit seinem herausragenden Match bei Roter Stern Belgrad (1:0) am 1. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase genießt der in Paderborn geborene Keeper plötzlich einen völlig anderen Stellenwert.

„Nübel zeigt endlich sein ganzes Können“

Und auch in der Liga läuft es gut: Zuletzt konnten die Monegassen drei Spiele in Folge für sich entscheiden und den Anschluss an den Top 5 herstellen - Nübel kassierte dabei nur einen Gegentreffer.

Das war schon einmal anders. In der vergangenen Saison hatte Nübel oft zu zurückhaltend im Umgang mit seinen Kollegen gewirkt, zu fehlerhaft in seinen Aktionen.

„Alex hat sich von Kritik nicht irritieren lassen“

Bis zur langen Winterpause (12. November bis 28. Dezember) will Nübel mit seinem Team in der Europa League Gruppensieger werden, um sich direkt fürs Achtelfinale zu qualifizieren, nachdem Monaco zwei Jahre in Folge in der Champions-League-Qualifikation gescheitert war.