Nach 25 NHL-Saisons: Verteidiger-Ikone Chara beendet Karriere

Chara beendet nach 25 Saisons seine NHL-Karriere © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/BRUCE BENNETT

Rekord-Verteidiger Zdeno Chara beendet nach 25 Saisons seine NHL-Karriere.

Rekord-Verteidiger Zdeno Chara beendet nach 25 Saisons seine NHL-Karriere. Das gab der 45-Jährige am Dienstag bekannt. Der Slowake absolvierte 1680 Spiele und trug in der besten Eishockey-Liga der Welt das Trikot der Boston Bruins, New York Islanders, Ottawa Senators und der Washington Capitals.

Den Großteil seiner Karriere stand er bei den Bruins unter Vertrag, mit denen er 2011 an der Seite von Dennis Seidenberg den Stanley Cup holte. "Ich fühle mich geehrt, heute in den TD Garden zurückzukehren, um einen Ein-Tages-Vertrag mit den Boston Bruins zu unterzeichnen und meine Karriere offiziell mit dem Team zu beenden, das mir und meiner Familie so viel bedeutet hat", schrieb er auf Instagram. Vergangene Saison hatte er bei den Islanders gespielt.

