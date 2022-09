24 Rennen: Formel 1 plant Rekordjahr 2023

Im Jahr 2023 soll es 24 Rennen in der Formel 1 geben © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Die Formel 1 bläht ihren Kalender auch im Jahr 2023 weiter auf und peilt den nächsten Rekord an.

Sehr viel Amerika, sehr viel Naher Osten und dazu die Rückkehr von China: Die Formel 1 bläht ihren Kalender auch im Jahr 2023 weiter auf und peilt den nächsten Rekord an. 24 Rennen sollen in der kommenden Saison stattfinden, am Dienstag verabschiedete der Motorsport-Weltrat des Weltverbandes FIA den offiziellen Plan.