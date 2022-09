Formel-1-Comeback? Nikita Mazepin ist bereit - aber nicht um jeden Preis

Nikita Mazepin verliert nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sein Cockpit bei Haas. Dennoch hofft der Russe weiterhin auf eine Rückkehr in die Formel 1. Eine Sache würde er dafür allerdings auf keinen Fall tun.

Im Juli bestätigte der 23-Jährige, der zu Saisonbeginn sein Haas-Cockpit wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine verloren hatte , im Gespräch mit der russischen Sport-Tageszeitung Sport-Express , dass er immer noch an seine Chance in der Königsklasse des Motorsports glaube.

„Ich bin zuversichtlich, dass eine Formel-1-Rückkehr in Zukunft möglich ist", zeigte er sich optimistisch und fügte hinzu: „Deshalb halte ich mein Gewicht und auch sonst bin ich körperlich in Bestform. Sollte sich also eine Chance ergeben, kann ich sie ergreifen."