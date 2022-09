Borussia Dortmund: Großkreutz verteidigt Süle gegen Kritk - und bangt mit Reus

Er gehört gefühlt nach wie zu Borussia Dortmund - und hat so auch nach wie vor seine Meinung zu den Schwarz-Gelben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nach dem erfolgreichen Revierderby gegen Schalke 04 hat Kevin Großkreutz in der ran Bundesliga Webshow Klartext zum BVB gesprochen - und dabei auch Kritik an Neuzugang Niklas Süle zurückgewiesen: „Ich finde, Süle hat in der Champions League zwei gute Spiele gemacht. Da sieht man, dass er Qualität hat.“