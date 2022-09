Wegen Fußball-WM: Rollstuhlbasketball-WM verschoben

Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist die für November geplante WM der Rollstuhlbasketballer in Dubai auf Juni 2023 verschoben worden.

Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist die für November geplante WM der Rollstuhlbasketballer in Dubai auf Juni 2023 verschoben worden. Dies teilte die Internationale Rollstuhlbasketball-Föderation IWBF mit. Die Regierung Dubais habe unter anderem Bedenken in Bezug auf die Sicherheit geäußert, hieß es.