FIFA 23: "Sein Abschluss ist wirklich schlecht" - Wie EA bei Müllers Spielerwerten trickst

Kaum ein Spieler dient so perfekt als Beispiel für ungewöhnliche Gesamtstärken in FIFA wie Thomas Müller. Der Bayern-Star kommt auf eine 87 – obwohl seine Einzelwerte das nicht hergeben.

EA verpasst Müller künstlich höheres Rating

Auflösung liefert Michael Mueller-Moehring, seines Zeichens Datenbankchef bei EA, der einen Einblick in Sonderratings gibt. „Thomas Müller ist ein gutes Beispiel. Er kann, abgesehen von seinem Stellungsspiel, eigentlich nichts so richtig überragend. Er ist kein herausragender Dribbler und sein Abschluss ist manchmal wirklich schlecht. Wenn wir Müller „richtig“ bewerten würden, käme ein Rating zustande, von dem wir sagen, dass es keinen Sinn ergibt. Es wäre zu niedrig.“

Also erhöht EA Müllers Gesamtwerte einfach ein wenig. Problematisch ist daran leider, dass das bayerische Urgestein in keinem der letzten Teile als wirklich guter Spieler galt. In der Meta wird Müller ausschließlich in Form von Spezialkarten eingesetzt – und selbst dann ist er nicht lange unter den beliebten und oft gespielten Stars zu finden.