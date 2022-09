Bauer nach Sieg über Bayern mit "super Gefühl" zur U21

7 gegen 5: So schlecht verteidigen die Bayern beim Gegentor

Innenverteidiger Maximilian Bauer vom FC Augsburg reist nach dem überraschenden Sieg über Bayern München mit breiter Brust zur deutschen U21 - auch wenn er in seiner Heimat ein wenig in Erklärungsnot geraten ist.

„Dort ist eigentlich jeder Bayern-Fan“, sagte der aus der Nähe von Passau stammende Bauer am Dienstag in einer Medienrunde: „Sogar mein bester Kumpel ist Bayern-Anhänger. Er konnte es mir aber einigermaßen verzeihen.“

Bauer hatte den Bayern am Samstag mit dem FCA die erste Niederlage der Saison (1:0) zugefügt.

„Das ist ein super Gefühl, mit einem Sieg gegen Bayern anzureisen. Das gibt auf jeden Fall eine breite Brust“, sagte der 22-Jährige vor den U21-Länderspielen am Freitag in Magdeburg gegen Frankreich (18.15 Uhr) und vier Tage später in Sheffield gegen England (20.45 Uhr/jeweils ProSieben Maxx).